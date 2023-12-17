الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا ورومانيا وبلغاريا تعتزم إنشاء قوة مشتركة فى البحر الأسود

قوات بحرية في البحر
قوات بحرية في البحر الأسود

تعتزم تركيا ورومانيا وبلغاريا تشكيل قوة بحرية مشتركة لإزالة الألغام في المناطق البحرية الخاصة بها في البحر الأسود، وذلك في ظل ارتفاع عدد الألغام التي تخلفها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع توقيع هذا الاتفاق في الشهر المقبل، وسيكون "أول عمل مشترك كبير" بين دول البحر الأسود منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وفق ما أوردت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وستقام مراسم التوقيع في إسطنبول في 11 يناير 2023، حسبما أعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر، أمس السبت.

تهدف هذه القوة المشتركة إلى التعامل مع تهديد الطرق التجارية الرئيسية، خصوصًا فيما يتعلق بنقل الحبوب، وحماية سفن استكشاف الطاقة في المنطقة.

وأكد جولر أن تركيا رصدت زيادة في عدد الألغام الأوكرانية والروسية التي تنجرف نحو المضائق التركية.

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