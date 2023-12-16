السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهرى يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتعيينه أميرًا للبلاد فى الكويت

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، ولى العهد الكويتي الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، خلفًا للشيخ نواف رحمه الله.

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السيد الشريف وأسامة الأزهري ينعيان أمير دولة الكويت

ودعا الأزهري في بيانه بالمغفرة للأمير الراحل الشيخ نواف، والتوفيق للأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لكل ما فيه الخير لصالح الكويت ومزيد من الجهود الخيرة السخية فى ربوع الوطن العربى.

وتوجه "الأزهري" لولى عهد دولة الكويت ولعائلة آل الصباح قاطبة والشعب الكويتى بأحر التعازى وخالص الدعوات للأمير الجديد بالتوفيق.

الدكتور أسامة الأزهري الأزهر الشريف الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الراحل الشيخ نواف الكويت

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