حبس المتهمة بطعن ابنتها القاصر بسبب الأفلام الإباحية فى دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم السبت، بحبس سيدة في اتهامها بقتل ابنتها المراهقة بعدما وجدتها تشاهد أفلامًا إباحية، بمنطقة دار السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن الأم دخلت على نجلتها الغرفة لتجدها تشاهد مقاطع إباحية على هاتفها، فاستلت سكينًا من المطبخ وباغتتها بطعنة قاتلة، ثم حاولت إسعافها ولم تتمكن.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الفتاة، أنها فى العقد الثانى من العمر، مصابة بجرح طعنى غائر بمنطقة الظهر، وتعرضت لنزيف حاد، من المرجح أنه سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم إباحى وألقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.