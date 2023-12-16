الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد شهر رمضان 2024.. ورسائل تهنئة قبل حلوله

شهر رمضان
شهر رمضان

ازداد السؤال عن موعد رمضان 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويعتبر شهر رمضان من أهم الشهور في السنة الإسلامية، حيث يحتفل به المسلمون في جميع أنحاء العالم، لذا يُجيب الدستور على هذا السؤال خلال السطور التالية.

موعد شهر رمضان 2024

يعد رمضان فرصة للتقرب إلى الله والتأمل والتضامن مع الآخرين، ويتميز هذا الشهر بصيام المسلمين من الفجر حتى غروب الشمس، والتفاني في أداء العبادات وقراءة القرآن الكريم.

وأوضحت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يومًا.

رسائل تهنئة قبل حلول الشهر الكريم 2024

كل عام وانتم بخير، رمضان كريم.

أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

تكلفة عمرة رمضان 2024.. وإجراءات السفر للمملكة العربية السعودية

أدعية شهر رمضان 2024 

-اللهمَّ أَعِنَّا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن، اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبُّ وترضى.

- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ، وما أنت أعلم به مني، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْـتَ.

- اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير فى الدنيا والآخرة

- اللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ

- اللهم اغسلنى فيه من الذنوب، وطهرنى فيه من العيوب، وامتحن قلبى فيه بتقوى القلوب

- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

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تكلفة عمرة رمضان 2024.. وإجراءات السفر للمملكة العربية السعودية

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