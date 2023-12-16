الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى فى المونديال| كوكا: الفوز على اتحاد جدة بداية.. وهدفنا اللقب

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

أكد أحمد نبيل "كوكا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن الفوز على اتحاد جدة أمس الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية هو بداية مهمة للغاية للفريق في المونديال، قائلًا إن لاعبي الأهلي كانوا يعرفون جيدًا حجم وقيمة الفريق المنافس، مما ساعدهم على تحقيق الفوز. 

وأوضح كوكا أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على بذل كل نقطة عرق، وأن كل من يشارك في المباريات يكون على قدر المسئولية، مشيرًا إلى أن الضغط المتقدم على اتحاد جدة منذ البداية منح الأفضلية للأهلي، وأن روح الفريق الواحد والتركيز الشديد في المباراة هما كلمة السر في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف، إضافة إلى تقارب الخطوط بين اللاعبين والانتشار الجيد والتمرير بشكل صحيح، كل ذلك كان عوامل رئيسية أسهمت في السيطرة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة. 

 

كوكا: مشاركتي أمام اتحاد جدة قرار كولر 

وعن مشاركته أساسيًا في مباراة اتحاد جدة، أكد «كوكا» أنه بدأ الموسم بشكل جيد، وأنه يجتهد كثيرًا ويتدرب بشكل قوي وينتظر الفرصة دائمًا للمشاركة في المباريات، وقال إن جميع لاعبي الفريق يأتون لبطولة مثل كأس العالم للأندية وهم جاهزون للمشاركة في المباريات في أي توقيت ووفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وحرص لاعب الأهلي على تهنئة زملائه اللاعبين وجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي، مؤكدًا أن الجميع شريك في هذا الفوز الثمين، الذي هو بداية لحلم أكبر في مونديال الأندية.

كما حرص «كوكا» على تهنئة زميله مروان عطية الذي حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة اتحاد جدة، مؤكدًا أن مروان قدم مستوى رائعًا مثله مثل جميع لاعبي الفريق.

وأكد «كوكا» أن الأهلي أغلق صفحة مباراة اتحاد جدة، ويركز الآن على المباراة المقبلة أمام فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، قائلًا: «هدفنا جميعًا هو لقب البطولة».

ووجه «كوكا» رسالة شكر لجماهير الأهلي التي زحفت خلف الفريق وظلت تشجعه بقوة طوال الـ90 دقيقة، قائلًا: «جمهور الأهلي لا تكفي الكلمات لوصفه.. شاهدنا جميعًا كيف كانت أعدادهم في المدرجات، رغم أننا نلعب خارج مصر.. أشكرهم كثيرًا؛ لأنهم دائمًا يقفون خلفنا، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم».

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