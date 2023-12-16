السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملًا، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.خ" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما بنسبة 5% بأصابع اليد، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج عاهة مستديمة سوهاج المستشار أحمد عبد المنعم محمود اجهزة الامن

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