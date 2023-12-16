السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: فينسيوس كان جاهزا للعودة قبل نهاية العام وريال مدريد رفض

فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية عن موقف عودة البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، للمشاركة مع فريقه خلال الفترة المتبقية من الموسم.

ويغيب فينسيوس عن مباريات ريال مدريد منذ إصابته في مباراة البرازيل وكولومبيا يوم 17 نوفمبر الماضي بالتوقف الدولي، وتوقعت التقارير أن يغيب عن المشاركة مع الملكي حتى مطلع العام المقبل.

وقالت صحيفة ماركا في تقرير نشرته صباح اليوم، إن فينسيوس كان يرغب في العودة للمشاركة مع الفريق قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنه لو كان الأمر بيده لعاد للمشاركة في تدريبات الفريق بعد نهاية الإصابة.

وذكرت ماركا في تقرير نشرته الأسبوع الماضي أن فينسيوس سيعود للمشاركة مع ريال مدريد بداية من مباراة أتلتيكو مدريد بالسوبر الإسباني يوم 10 يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن النادي طلب من اللاعب الهدوء والانتظار حتى الوقت المحدد لعودته، خاصة أن النادي كان يريد الاطمئنان على شفائه من الإصابة بشكل كامل قبل أن يشركه مرة أخرى في المباريات.

فينسيوس جونيور شارك في 13 مباراة منذ بداية الموسم الجاري وحتى إصابته وسجل 6 أهداف وصنع 4 لزملائه.

ويلعب فينسيوس جونيور لريال مدريد منذ انضمامه من فريق فلامينجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.
 ولعب فينيسيوس جونيور 294 مباراة بقميصي ريال مدريد وفريق فلامينجو البرازيلي، وسجل 79 هدفًا وصنع 73 لزملائه، ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب فينيسيوس 238 مباراة مع الفريق وسجل 65 هدفًا وصنع 68، وحقق لقبين للدوري الإسباني ولقبًا لدوري أبطال أوروبا وآخرًا للسوبر الأوروبي ولقبين لكأس العالم للأندية.

ومثل فينيسيوس جونيور المنتخب البرازيلي في مختلف المراحل العمرية، ولعب أولى مبارياته بقميص المنتخب الأول في 11 سبتمبر 2019 في ودية ضد بيرو، ومنذ ذلك الحين لعب 25 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4.

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