السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مكان وموعد تشييع جثمان المخرج أحمد البدري

المخرج أحمد البدري
المخرج أحمد البدري

تشيع جنازة  المخرج الراحل أحمد البدرى اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الحصرى بأكتوبر، حيث يواري جثمانه الثرى في مدافن مدينة السادس من أكتوبر بطريق الفيوم، ولم تحدد أسرة المخرج الراحل مكان أو موعد العزاء.

وتشهد جنازة المخرج الراحل أحمد البدري حضور وفد من نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. 

رحيل أحمد البدرى 

وكان المخرج أحمد البدرى قد تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى معهد ناصر حيث أدى ارتفاع السكر إلى بتر قدمه بشكل كامل. 

ونعى عدد من الفنانين المخرج أحمد البدرى عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

أحمد البدرى 

المخرج أحمد البدرى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، والتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرج سنة 1985، وبدأ حياته الفنية ممثلا في عدة أعمال أبرزها صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة.

عمل المخرج أحمد البدرى كمخرج مساعد في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم مافيا وبيت للحب والرعب وزيزينيا وغيرها، وخاض بعد فترة تجربة اﻹخراج من خلال فيلم غاوي حب عام 2005، ويليه فيلم لخمة راس، ليصبح له رصيد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية. 

قدم آخر أعماله فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.

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