محاكمة تاجر متهم بقتل صاحب مطعم في البدرشين بالجيزة اليوم

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بقتل صاحب مطعم في البدرشين بعد أن منعه من معاكسة سيدة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، قتل المجني عليه، في يوم 28 مارس الماضي بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "ع. م"، صاحب الـ27 عامًا، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وذلك على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية "جاره" في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالمجني عليه فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.