الأهلى فى المونديال| مروان عطية: جائزة أفضل لاعب تتويج لجهود كل اللاعبين ‏

قال مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويجه بجائزة أفضل لاعب في ‏مباراة اتحاد جدة هي تكليل لجهود الفريق بأكمله بعد المستوى الذي قدمه اللاعبون وقدرتهم ‏على حسم المباراة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية في نسخته الحالية بالسعودية.‏

وأضاف عطية: الجهاز الفني حضر جيدا لمباراة ربع نهائي المونديال بعد مشاهدة ‏اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي، مما أسهم في فوز الفريق بنتيجة كبيرة وإسعاد الجماهير التي ‏تواجدت اليوم في ملعب الجوهرة المشعة وكافة محبي النادي.‏

وأكد عطية أن مباراة اتحاد جدة صفحة تم طيها، وسوف يبدأ الفريق السبت التحضير ‏لمباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي.‏

الأهلي يفوز على اتحاد جدة ويضرب موعدا مع فلومينينسي في قبل نهائي مونديال الأندية

تأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على اتحاد جدة 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الدور الثاني من البطولة.



وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.



وأهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال هذا الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.



وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة 62.



وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء.



وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد جدة.



بهذا الفوز ضرب الأهلي موعدا مع فريق فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.



كما ثأر الأهلي من خسارته أمام اتحاد جدة في نسخة 2005، عندما خسر بهدف نظيف.



ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا،فيما يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة.



وكان اتحاد جدة افتتح مباريات النسخة الحالية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.



وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي للدور قبل النهائي في البطولة، علما بأن أفضل إنجازاته في البطولة هي حصوله على المركز الثالث ثلاث مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.