السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بغزة يصب فى مصلحة حماس

سفير الاحتلال الإسرائيلي
سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان

أكد سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أمس الجمعة أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يصب في مصلحة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

 

وقبل يومين رفع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، لافتة عليها رقم الهاتف الخاص بيحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خلال مشاركته في الجلسة الطارئة التي عقدتها الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.

 

وقال إردان "اتصلوا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في القطاع، يحيى السنوار، إذا أردتم وقف إطلاق النار في غزة".

 

وفي السياق نفسه، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، الجمعة، انه على الدول التزام أخلاقي وقانوني بالتحرك لوقف الفظائع الإسرائيلية وإنقاذ حياة الناس في غزة.

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