الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"انفراجة قريبة فى الدولار".. رئيس التمثيل التجارى يوضح حقيقة الاستثمارات الأجنبية فى مصر

الدولار
الدولار

تحدث يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن الاستثمارات الأجنبية في مصر والفجوة الدولارية، وأوضح أن التصريح الذي أدلى به في معرض فود أفريكا عن 21 مليار دولار لم ينقل بشكل صحيح، وأنه كان يتحدث عن مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "on"، إلى أن هناك استثمارات هندية بقيمة 7.8 مليار دولار ستدخل مصر قريبا في مجالات صناعية وزراعية متنوعة، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل.

وتوقع أن تشهد الفجوة الدولارية انخفاضا ملحوظا بحلول يونيو 2024، وأن تحل أزمة الدولار خلال الأشهر القادمة بدءا من يناير، كما أكد على أهمية الاستثمار الأجنبي في دعم التنمية والنمو في مصر.

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