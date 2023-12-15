كأس العالم للأندية| لاعبو الأهلي يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز على اتحاد جدة

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاحتفال مع الجماهير، عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.‏

وعقب نهاية المباراة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، توجه اللاعبون إلى المدرجات للاحتفال مع جماهير الأهلي، التي احتشدت في ‏مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.‏

وحقق الفريق فوزًا مهمًّا على حساب اتحاد جدة بثلاثية حملت توقيع علي معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، ‏ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.‏

الأهلي يفك عقدة اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي المونديال

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي.

تقدم علي معلول لصالح الأهلي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

نجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية.

جاء الهدف الثاني في الدقيقة 59 من تسديدة رائع للشحات بقدمه اليمنى على يسار المعيوف.

وسجل إمام عاشور الهدف الثالث لصالح الأهلي من تسديدة أرضية رائعة بعد تمريرة من محمود كهربا.

وسجل كريم بنزيما الهدف الوحيد لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 92.

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل.



ـ أحداث الشوط الأول

الحذر سيطر في البداية على الفريقين وإن كان المبادرة لصالح اتحاد جدة بعدما أرسل زكريا هوساوي تمريرة طولية من منتصف الملعب جهة اليسار مرت بدون خطورة لخارج الملعب.

وأرسل مهند الشنقيطي تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتحاة كريم بنزيمة ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لياسر إبراهيم.

الظهور الأول للأهلي كان في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من حسين الشحات تصدى لها أحمد حجازي وهي في طريقها للمرمى.

اتحاد جدة أهدر فرصة الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من كانتي أخرجها محمد عبد المنعم قبل أن تصل الكرة للبرازيلي رومارينيو أمام المرمى ليسدد بقوة ويتصدى محمد الشناوي بشكل رائع ليمنع الهدف الأول في مرمى الأهلي.

في الدقيقة 14 توغل من محمد هاني من الجبهة اليمنى وتسديدة أرضية أبعدها المعيوف حارس الاتحاد.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة لمسة يد على أحمد قادش مدافع اتحاد جدة.

ونجح علي معلول في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 22 بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى.

محمد هاني مرر الكرة لبيرسي تاو الذي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ولكنه لم يسيطر على الكرة لتمر لخارج الملعب.

وعاد اللاعب إلى تقنية الفيديو التي أكدت على وجود ركلة جزاء.

رومارينيو سدد رأسية في الدقيقة 26 بعيدة تمامًا عن المرمى.

حصل إمام عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي على كورنادو.

في الدقيقة 37 أهدر كريم بنزيما فرصة خطيرة بعد تسديدة تصدى لها الشناوي ببراعة.

إمام عاشور مر بشكل رائع ومرر إلى الشحات الذي سدد لتصطدم في بيرسي تاو وحجازي وتصل سهلة إلى المعيوف.

في الدقيقة 41 مطالبة من لاعبي اتحاد جدة بركلة جزاء بعدما جاءت الكرة في يد محمد عبد المنعم.

وأهدر كريم بنزيما ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة على يمين محمد الشناوي الذي تصدى للركلة ببراعة.

وأهدر كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 47 بعد تمريرة خاطئة من حجازي لتصل إلى كهربا الذي حاول مراوغة المعيوف لكنه سدد الكرة برعونة بجوار القائم.

ـ أحداث الشوط الثاني

اتحاد جدة أجرى تغيير في بداية الشوط بنزول أحمد بامسعود بدلا من زكريا هوساوي.

في الدقيقة 47، رومارينيو اراد تسديد الكرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن نجح كوكا في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

وأجرى الاتحاد تغيير ثاني اضطراري بنزول مد الله العليان بدلا من مهند الشنقيطي للإصابة.

إمام عاشور سدد كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 50.

بيرسي تاو أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاة حسين الشحات ولكن نجح حجازي في قطع الكرة.

اتحاد جدة أضاع فرصة هدف بعدما أرسل كورنادو تمريرة بينية للاعب فيصل الغامدي داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها الشناوي لترتطم الكرة في القائم الأيمن ثم أمسك بها الشناوي.

حسين الشحات أضاف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 59 من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى على يسار عبد الله المعيوف.

في الدقيقة 71 سدد كريم بنزيما تسديدة رائعة بعد عرضية من أحمد بامسعود مرت فوق العارضة.

اتحاد جدة أجرى تغييرين بنزول جوتا وعبد الرزاق حمد الله بدلا من رومارينيو وإيجور كورنادو.

وأجرى الأهلي 3 تغييرات بنزول كريم فؤاد وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر بدلا من إمام عاشور وحسين الشحات ومحمود كهربا.

مروان عطية سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من بيرسي تاو لكن أخرجها الحارس المعيوف إلى ركلة ركنية.

نجولو كانتي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بدون خطورة على المرمى.

الأهلي أجرى تغييرين في الدقيقة 87 بنزول أنتوني موديست وأليو ديانج بدلا من بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا.

موديست بعد نزوله بثلاث دقائق تلقى البطاقة الحمراء بعد تدخل بمرفق اليد على أحمد حجازي.

بنزيما سجل الهدف الأول لصالح اتحاد جدة بعد رأسية من أحمد حجازي ارتدت من القائم وتابعها بنزيما في الشباك.