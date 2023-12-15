مونديال الأندية.. الأهلى يتقدم على اتحاد جدة بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في ربع نهائي مونديال الأندية، بتقدم المارد الأحمر بهدف علي معلول.

سجل علي معلول هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

الحذر سيطر في البداية على الفريقين وإن كانت المبادرة لصالح اتحاد جدة بعدما أرسل زكريا هوساوي تمريرة طولية من منتصف الملعب جهة اليسار مرت بدون خطورة لخارج الملعب.

وأرسل مهند الشنقيطي تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه كريم بنزيمة، ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لياسر إبراهيم.

الظهور الأول للأهلي كان في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من حسين الشحات تصدى لها أحمد حجازي وهي في طريقها للمرمى.

اتحاد جدة أهدر فرصة الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من كانتي أخرجها محمد عبدالمنعم قبل أن تصل الكرة للبرازيلي رومارينيو أمام المرمى ليسدد بقوة، ويتصدى محمد الشناوي بشكل رائع ليمنع الهدف الأول في مرمى الأهلي.

في الدقيقة 14.. توغل من محمد هاني من الجبهة اليمنى وتسديدة أرضية أبعدها المعيوف حارس الاتحاد.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة لمسة يد على أحمد قادش مدافع اتحاد جدة.

ونجح علي معلول في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 22 بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى.

محمد هاني مرر الكرة لبيرسي تاو الذي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ولكنه لم يسيطر على الكرة لتمر لخارج الملعب.

وعاد اللاعب إلى تقنية الفيديو التي أكدت على وجود ركلة جزاء.

رومارينيو سدد رأسية في الدقيقة 26 بعيدة تمامًا عن المرمى.

حصل إمام عاشور على بطاقة صفراء في الدقيقة 36 بعد تدخل قوي على كورنادو.

في الدقيقة 37 أهدر كريم بنزيمة فرصة خطيرة بعد تسديدة تصدى لها الشناوي ببراعة.

إمام عاشور مر بشكل رائع ومرر إلى الشحات الذي سدد لتصطدم في بيرسي تاو وحجازي وتصل سهلة إلى المعيوف.

في الدقيقة 41.. طالب لاعبو اتحاد جدة بركلة جزاء بعد أن لامست الكرة يد محمد عبدالمنعم.

وأهدر كريم بنزيمة ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة على يمين محمد الشناوي الذي تصدى للركلة ببراعة.

وأهدر كهربا فرصة هدف محقق في الدقيقة 47 بعد تمريرة خاطئة من حجازي لتصل إلى كهربا الذي حاول مراوغة المعيوف، لكنه سدد الكرة برعونة بجوار القائم.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.‎



وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي على ملعب "الجوهرة المشعة" على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو -رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيمة.