الجمعة 15 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. الشناوي ينقذ الأهلي من هدف مؤكد أمام اتحاد جدة

الاهلي واتحاد جدة
الاهلي واتحاد جدة

مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الحذر سيطر في البداية على الفريقين وإن كان المبادرة لصالح اتحاد جدة بعدما أرسل زكريا هوساوي تمريرة طولية من منتصف الملعب جهة اليسار مرت بدون خطورة لخارج الملعب.

وأرسل مهند الشنقيطي تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتحاة كريم بنزيمة ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لياسر إبراهيم.

الظهور الأول للأهلي كان في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة من حسين الشحات تصدى لها أحمد حجازي وهي في طريقها للمرمى.

اتحاد جدة أهدر فرصة الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من كانتي أخرجها محمد عبد المنعم قبل أن تصل الكرة للبرازيلي رومارينيو أمام المرمى ليسدد بقوة ويتصدى محمد الشناوي بشكل رائع ليمنع الهدف الأول في مرمى الأهلي.

في الدقيقة 14 توغل من محمد هاني من الجبهة اليمنى وتسديدة أرضية أبعدها المعيوف حارس الاتحاد.

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تشكيل مباراة الأهلي واتحاد جدة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.  

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.  

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.‎


وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأهلي على ملعب "الجوهرة المشعة" على النحو الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي- أحمد حجازي- حسن كادش- زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي- فابينيو -رومارينيو- فيصل الغامدي- كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيما

وكان اتحاد جدة قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس العالم للأندية.
 

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