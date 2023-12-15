الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 أفلام تنافس فى «موسم الكريسماس»

شماريخ
شماريخ

استقبلت دور العرض السينمائية فى مصر عددًا من الأفلام السينمائية الجديدة، ضمن خريطة «موسم الكريسماس ورأس السنة ٢٠٢٤»، كان أبرزها فيلمى «بلوموندو» لحسن الرداد، و«شماريخ» لآسر ياسين.

وتستقبل دور العرض السينمائية فيلم «أبونسب» للنجم محمد إمام، الخميس المقبل. فيما قررت الشركة المنتجة لفيلم «أنا وابن خالتى» طرحه فى دور العرض السينمائية فى مصر والعالم العربى، ٤ يناير المقبل.

وحقق فيلم «شماريخ»، خلال أسبوع عرضه الأول، ٧ ملايين جنيه، بإيراد يومى تجاوز المليون جنيه، فيما حقق فيلم «بلوموندو» ما يقرب من ٥ ملايين جنيه فى الأسبوع الأول أيضًا. 

ويشارك فى بطولة فيلم «أبونسب»: ياسمين صبرى، وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفى، فيما يشارك فى بطولة فيلم «أنا وابن خالتى»: سيد رجب، وبيومى فؤاد، وإنعام سالوسة، وهنادى مهنا.

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