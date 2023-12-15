الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: بايدن ونتنياهو يُحاربان العالم من أجل مواصلة حرب غزة

نتنياهو
نتنياهو

انتقد فتحي بوزيه، الباحث في الشأن الإسرائيلي، الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفهما بالفاشلين والغبيين، مشيرًا إلى أنهما الوحيدان اللذان يعارضان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما يطالب به العالم أجمع.

وقال "بوزيه"، خلال مداخلة عبر زووم بقناة "تن"، إن موقف أمريكا وإسرائيل في الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان معزولًا ومنبوذًا، وأن بعض الجزر التي تدعي أنها دول لا تمثل شيئًا في المجتمع الدولي، وأضاف أن نتنياهو يصر على استمرار الحرب رغم الضغوط العالمية، وأنه سيكون مسئولًا عن فشله إذا انتهت الحرب في غزة.

وأشار "بوزيه"، إلى أن موقف بايدن يتناقض مع تصريحاته، وأنه يتبع المثل المصري "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أحوالك أستعجب"، موضحًا أن بايدن يدعي أنه يريد تغيير الحكومة الإسرائيلية، ولكنه يواصل دعم جيش الاحتلال.

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