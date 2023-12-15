نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية يزور مصر لدعم برنامج الطروحات الحكومية

يزور نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، سيرجيو بيمينتا، مصر بعد غدا الأحد ولمدة يومين، لمواصلة تأكيد التزامات المؤسسة بدعم أولويات التنمية في مصر من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

دعم برنامج الطروحات الحكومية

وبحسب بيان للمؤسسة صدر اليوم الجمعة، سيجتمع بيمينتا مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية لمناقشة وتحديد الفرص الجديدة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي لدعم برنامج الطروحات الحكومية، بعد تعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات الحكومية في يونيو الماضي.

محفظة مشروعات استثمارية في مصر تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار

وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة مشروعات استثمارية في مصر تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، إلى جانب محفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 32 مليون دولار.