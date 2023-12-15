الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد فؤاد ناعيًا المخرج أحمد البدرى: "وداعًا الأخ الغالى والصديق العزيز"

محمد فؤاد
محمد فؤاد

حرص النجم محمد فؤاد على نعي المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ونشر فؤاد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للمخرج أحمد البدري وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز المخرج أحمد البدري.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

المهن التمثيلية تنعى المخرج الراحل أحمد البدرى

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسى المخرج أحمد البدري، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدري، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.


وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة" بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشيرين، تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج أحمد البدري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد فى دبى، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهي من كلمات وألحان أشرف عبدالمنعم.

النجم محمد فؤاد محمد فؤاد أحمد البدري انستجرام المخرج الراحل أحمد البدري البدري

مواد متعلقة

عمر السعيد يوشك على الانتهاء من تصوير فيلم "المنبر"

عمرو الفقى يشكر جميع العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

"الشنطة واستدعاء ولى أمر".. آخر أعمال المخرج الراحل أحمد البدرى

الليلة.. يحيى خليل يُحيى حفلًا موسيقيًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا

غدًا.. محمد شاهين يطرح أحدث أعماله الغنائية "متعشم فى مين"

"السفيرة عزيزة" ينفرد بأول لقاء تليفزيونى مع حفيدة شارلى شابلن

الكينج فى الانتخابات: منير يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024

مواعيد طرح فيلم "أبونسب" فى مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تشكيل الأهلى لمواجهة اتحاد جدة

موعد رأس السنة الميلادية 2024 وأفكار الاحتفالات بالعام الجديد

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة اتحاد جدة

خطوات ورابط الاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"

تقرير بريطانى: نتنياهو مستعد للاستهزاء بأى محاولة أمريكية لوقف الحرب فى غزة