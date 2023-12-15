محمد فؤاد ناعيًا المخرج أحمد البدرى: "وداعًا الأخ الغالى والصديق العزيز"

حرص النجم محمد فؤاد على نعي المخرج أحمد البدري الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ونشر فؤاد عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للمخرج أحمد البدري وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز المخرج أحمد البدري.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

المهن التمثيلية تنعى المخرج الراحل أحمد البدرى

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسى المخرج أحمد البدري، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدري، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.



وكان آخر أعمال المخرج أحمد البدري فيلم "الشنطة" بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشيرين، تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج أحمد البدري.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد فى دبى، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهي من كلمات وألحان أشرف عبدالمنعم.