التحقيق مع المتهم بتعذيب كلب المقطم فى واقعة حيازة مواد مخدرة

تحقق جهات التحقيق فى واقعة العثور بحوزة المتهم بتعذيب "كلب" باستخدام سلاح أبيض، بمنطقة المقطم مادة مخدرة، حيث يجرى إحالتها إلى الجهات المعاونة لتحليل المادة المضبوطة وبيان نوعها.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على "كلب" باستخدام سلاح أبيض عبارة عن مطواة.

وتبين أن المتهم عاطل ومسجل جنائيا فى منطقة المقطم، وعقب ضبطه عثر على كمية من مادة مخدرة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.