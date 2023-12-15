مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مدرسة "حيفا" للنازحين

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستهدف كل الأماكن في جنوب غزة، بالإضافة إلى استمرار الاشتباكات الشرقية بمنطقة رفح.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن منطقة وسط خان يونس، تشهد عددًا من الاستهدافات سواء للمنازل أو المدارس، حيث استهدف الآحتلال الإسرائيلي مدرسة "حيفا" والتي تؤوي الكثير من النازحين والتي شهدت الكثير من الاستهدافات.

ونوهت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن الجيش الإسرائيلي يتقدم نحو مستشفى ناصر، الأمر الذي قد يؤدي لمجازر في هذا المكان، وفيما يتعلق بمنطقة دير البلح فقد تعرض حي "جحر الديك" لعدد من الغارات بشكل عشوائي، والذي أودى بحياة العشرات من الشهداء منذ الصباح.