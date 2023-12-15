مصطفى زمزم: جهود حياة كريمة والتحالف الوطني ليس مقتصر على تطوير المباني

أكد الدكتور مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن جهود التحالف والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كان هدفها المواطن المصري وتنمية العنصر البشري، من رفع الوعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والخدمات الطبية ومشروعات البنية الأساسية والتحتية، والتي تتكفل بها هذه المبادرة الرئاسية التي تعد الأضخم من نوعها.

وقال «زمزم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إن التحالف قدم حتى الآن أكثر من 800 مليار جنيه لأكثر من 4500 قرية، وأكثر من 30 ألف عزبة ونجع وتابع على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن هذه الجهود لم تتغافل تنمية وتطوير الإنسان المصري، وهذا من خلال مبادرات عديدة لرفع الوعي والثقافة لدى طلاب المدارس والشباب والمتطوعينز

وأوضح أن التحالف يضم أكثر من 250 ألف متطوع في دورات تدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكثير من الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص ظهرت في العديد من الممارسات على أرض الواقع.