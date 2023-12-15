حماة الوطن يهنئ أهالي مطروح بالعيد القومي في الذكرى 108 لمعركة وادي ماجد

هنأ النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالبرلمان، أهالي مطروح بمناسبة حلول الذكرى الـ108 لمعركة "وادي ماجد" الخالدة التي يعتز بها أبناء مطروح والصحراء الغربية والتى قاوم فيها قبائل أولاد على "الاحتلال الإنجليز" عام 1915، لنشاهد شجاعة أبناء الصحراء الغربية، حيث انتصر أبناء المحافظة في هذا اليوم بقيادة المجاهد حسين العاصي قائد ثورة أبناء مطروح على الاحتلال البريطاني.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ضيوف المحافظة المنهنئين بالعيد القومي، بحضور النائب عيسي أبو تمر عضو مجلي النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، والعمدة خير الكميلي رئيس مجلس العمد والمشايخ، والهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، واقيادات التنفيذية والشعبية، وقيادات حزب حماة الوطن بمطروح.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببدء الاحتفالات بإيقاد الشعلة من أمام ديوان عام المحافظة بحضور كل القيادات بمصاحبة الخيول لما تمثله من رمز قومي ووطني استطاعوا من خلالها مواجهة الاحتلال البريطاني الذي يتزامن مع العيد القومي في الـ15 ديسمبر من عام،



ومن جانبه قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلي النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، بان العيد القومي للمحافظة لموقعة معركة وادي ماجد تعد من الاعياد العزيزة والوطنية علي قلوب أبناء مطروح والتي سطر فيها التاريخ اخدادنا الذين استطاعوا من خلالها مواجهة الاحتلال البريطاني عام 1915، لتظهر تلك المعركة وطنية وشجاعة أبناء الصحراء الغربية وقبائل أولاد علي.

وأوضح أن بالتزامن مع ذكري العيد القومي في الـ108 لمعركة "وادي ماجد" تولي "القيادة السياسية اهتماما كبيرا بمطروح وإقامة المشروعات القومية والتنموية ما بين الطرق ومروع الضبعة النووي والموانئ البرية والموانئ البحرية".

وأضاف أن تعد مطروح من أهم محافظات مصر التي تشتهر بالسياحة البيئية، حيث تضم العديد من المواقع البيئية المتميزة مثل محمية أم الغزلان، محمية العميد، محمية سيوة، والتي تضم العديد من النباتات والحيوانات والطيور النادرة، كما تعد أيضًا من أهم منتجعات السياحة العلاجية بسبب مناخها الجاف ورمالها الساخنة التي تعالج الكثير من الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل والعمود الفقري، كذلك المياه الكبريتية التي تعالج الأمراض الجلدية.

وعلي هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة افتتاح محافظ مطروح العديد مشروعات قومية في قطاعي الصحة والتعليم ضمن جهود الدولة المرية لدفع عجلة التنمية في كافة ربوع المحافظة.

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