موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تجهز الهيئة الوطنية للانتخابات، لعقد مؤتمر صحفي عالمي، يوم الإثنين المقبل، لإعلان نتيجة التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية التي انتهت الثلاثاء الماضي.

موعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

حيث حدد الجدول الزمني موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية.

المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024

وتنافس في الانتخابات 4 مرشحين هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، وفريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند يمامة، رمز النخلة، وحازم عمر، رمز السلم.

وتنص المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية، على إعلان الوطنية للانتخابات فوز رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة فى الجولة الأولى، يعاد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وحال الإعادة يُعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، كما أن الرئيس المنتخب يحتاج لأصوات 50٪+1 من المصوتين لاستكمال الحد القانوني للفوز في السباق الرئاسي.

فيما أشارت المادة 11 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن مجلس الهيئة هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات علي مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلي هذه المدة يوم واحد إذا قُدمت تظلمات للهيئة.

التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية

فيما أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، التي جاءت مسايرة لكافة المعايير الدولية والمصرية للتغطية.

وأكد المجلس، خلال اجتماعه، أن وسائل الإعلام أدت دورًا مهما خلال فترة الانتخابات، من خلال رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة وتوجيه الناخبين بكيفية ممارسة حقوقهم ورصد العملية الانتخابية منذ بدايتها وصولًا لتغطية إجراءات الأيام الانتخابية، بالإضافة إلى إعداد تقارير عن المرشحين والسماح لهم بإيصال رسائلهم إلى قواعدهم الانتخابية وتغطية تطورات الحملات الانتخابية والدعاية.

وقال المجلس أنه لم يتم رفض أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات الرئاسية بالداخل والخارج، حتى وإن كانت غير مرخصة، مضيفًا أنه بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات تم التغاضي عن شرط حصول الوسائل الإعلامية على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.