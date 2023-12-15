الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إيقاف رئيس نادى أنقرة جوجو مدى الحياة لاعتدائه على حكم بالدورى التركى

الحكم المُعتدى عليه
الحكم المُعتدى عليه

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو المستقيل، بالإيقاف مدى الحياة، عقب اعتدائه على الحكم خليل أوموت ميلير.

وكان "كوكا" قد اعتدى على ميلير بتوجيه لكمة قوية في وجهه عقب مباراة أنقرة جوجو وضيفه ريزا سبور، الإثنين الماضي، ببطولة الدوري التركي.

 وأُلقي القبض على كوكا عقب تلك الواقعة، فيما أعلن اتحاد الكرة التركي، عن مجموعة من الإجراءات التأديبية مؤكدًا إيقافه مدى الحياة.

تفاصيل المشكلة بين الحكم ورئيس أنقرة جوجو

 وكان ميلير طرد لاعبا من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو بهدف نظيف، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقتحم كوكا الملعب بعد المباراة ويضرب الحكم، الذي تعرض للركل من قبل شخص آخر عندما كان على الأرض.

 وغادر ميلير المستشفى، أمس الأول الأربعاء، بعد أن تلقى العلاج من عدة إصابات، حيث كان من ضمنها كسر في الفك وآخر صغير تحت عينه.

فيما أعلن كوكا في وقت لاحق استقالته من منصب الرئيس على موقع أنقرة جوجو.

 تعليق المباريات في جميع مسابقات الدوري التركي

 وتم تعليق المباريات في جميع مسابقات الدوري التركي عقب تلك الواقعة مباشرة، فيما وقع الاتحاد التركي لكرة القدم غرامة قدرها 68 ألف دولار على أنقرة جوجو مع خوض 5 مباريات بدون جمهور، وذلك من بين عدد من القرارات التي اتخذها، والتي كان من بينها استئناف منافسات كرة القدم بتركيا يوم الثلاثاء المقبل.

 وأدان السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، الاعتداء قائلًا: "ذلك يكفي، هذا يجب أن يتوقف.. لقد شعرت بالصدمة عندما شاهدت الصور مثل أي شخص آخر".

 وأضاف "يمكنك أن تكون متحمسا خلال المباريات، وأن تكون مشاعرك مع الفريق، لكن لا توجد وسيلة يمكننا من خلالها أن نقبل وقوع أمر كهذا".

الاتحاد التركي لكرة القدم الاتحاد التركي فاروق كوكا أنقرة جوجو خليل أوموت ميلير

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