الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مباراة اتحاد جدة

كولر
كولر

كشف مصدر مسئول بالجهاز الفني للأهلي عن أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تعمد إقامة حفل بسيط بالجوائز التي حصل عليها النادي في القارة على هامش المعسكر المقام في جدة، قبل مواجهة اتحاد جدة في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.

تبدأ المباراة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحرص "كولر" على تحذير اللاعبين خلال الجلسة من خطورة مهاجمي اتحاد جدة، لكنه يثق في إمكانات الفريق لتخطي تلك العقبة والتخلص من الأحاديث عن وجود عقدة سعودية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني قال للاعبين إن تلك الجوائز تبرز بوضوح قدرة الفريق على العودة للانتصارات ومنصات التتويج وحصد كل الألقاب المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن السويسري قال للاعبين: أنتم نفس اللاعبين ولم يتغير شيء، والأمر بين أيديكم، ويمكن أن نبدل غضب الجماهير إلى فرح، وانتقاداتهم إلى إشادات خلال مونديال الأندية.

ويعتزم مارسيل كولر الدفع بالتشكيل الأساسي المكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول، وفي وسط الملعب أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو، وفي الهجوم كهربا.

الأهلى يشارك للمرة التاسعة فى مونديال الأندية

يشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة، بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي اثنتين وعشرين مباراة، وهو أكثر الفرق لعبًا في البطولة، يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثماني السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية، وفي فبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.

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