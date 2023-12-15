بعد وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي.. تعرف على مضاعفات النوبة القلبية

تصدر المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، تريند البحث عقب وفاته إثر تعرضه لـ النوبة القلبية على خشبة المسرح في البرازيل.

وبالرغم من ظهور المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، على خشبة المسرح بصحة جيدة وكان يتفاعل مع الجماهير بالقص والغناء إلا أنه في لحظات بسيطة سقط على ظهره فظن الجميع أنه فقد وعيه، إثر تعرضه لـ النوبة القلبية مفاجئة.

تعد النوبة القلبية المفاجئة، من ضمن أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، وذلك بسبب ضعف عضلة القلب وتعرضها لمجهودات بدنية، وتزامنًا مع وفاة المغني البرازيلي بيدرو هنريكي، نرصد لكم معلومات لا تعرفها عن مضاعفات النوبة القلبية المفاجئة، وإليكم التفاصيل الكاملة على النحو التالي كما ينبغي وفقًا لموقع "Verywell Health".

بعد سقوط المغني البرازيلي بيدرو هنريكي.. تعرف على مضاعفات النوبة القلبية

تعرف على مضاعفات النوبة القلبية

إذا تضررت عضلة القلب نتيجة النوبة القلبية، يمكن أن تتكون دوائر كهربائية قصيرة تؤدي إلى اضطراب نظم القلب، وقد يكون بعضها شديدًا جدًا إلى درجة يؤدي فيها إلى الموت.

وقد تتمزق عضلة القلب في بعض أجزائها التي ضعفت من جراء النوبة القلبية، فينشأ ثقب في القلب وغالبًا ما يؤدي إلى الموت السريع.

بعد سقوط المغني البرازيلي بيدرو هنريكي.. تعرف على مضاعفات النوبة القلبية

معلومات عن المغني البرازيلي بيدرو هنريكي

يبلغ المغني البرازيلي بيدرو هنريكي من العمر 30 عامًا، ومتزوج من سويلان باريتو، ولديه طفلة رضيعة تسمى زوي ولدت في 19 أكتوبر الماضي، أما عن مشوراه الغنائي فبدأ مسيرته الاحترافية في عام 2015، عندما قام بتحميل بعض الأغاني على قناته على اليوتيوب.

بعد سقوط المغني البرازيلي بيدرو هنريكي.. تعرف على مضاعفات النوبة القلبية

طرق الوقاية من النوبة القلبية

1 - الامتناع عن التدخين.

2 - إجراء فحص لنسبة الكولسترول في الدم.

3 - إجراء فحوصات طبية دورية بشكل منتظم.

4 - المتابعة والمحافظة على مستوى صحي من ضغط الدم.

5 - ممارسة النشاط البدني بانتظام.

6 - الحفاظ على وزن صحي.

7 - مواجهة الضغوطات والتوترات النفسية والتغلب عليها.

8 - عدم شرب الكحول.