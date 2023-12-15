وسط قصف واشتباكات عنيفة.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطالب سكان شرق رفح بإخلاء منازلهم

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رفح الفلسطينية، إن هناك قصفا إسرائيليا يستهدف شرق رفح وخان يونس في غزة، لافتة إلى أن الاشتباكات في شرق رفح هي الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.

كل الأماكن مستهدفة وشوارع رفح جنوب غزة ممتلئة بالنازحين في المخيمات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم، علاوة على أن جيش الاحتلال استهدف مدرسة تأوي نازحين في خان يونس.

وتابعت:"كل الأماكن مستهدفة حتى في المساجد، فلم يعد هناك مكان واحد آمن في غزة، وشوارع رفح جنوب غزة ممتلئة بالنازحين في المخيمات.