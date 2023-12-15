الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": لايجوز هز هيبة القانون لأنه من يجعل الناس سواسية

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إنه يوجد في البرلمان قانون قائم على تقنين المخالفات الموجودة في المصالحة على البناء، مؤكدًا أنه عرض على مجلس الشيوخ واعترض عليه الأقلية وكانوا اثنين فقط وكان هو منهما.

وأضاف “سعيد”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يجوز أن نقنن المخالفات فنحن نتحدث عن الجمهورية الجديدة ومعناها أن القانون سيد والخطأ فيمن ارتكب الجريمة وعليه أن يدفع الثمن بطريقة أخرى.

وأكد أنه لا يجوز هز هيبة القانون لأنه من يجعل الناس سواسية وهو من يرفض أن تقوم بشيء ضد بناء الدولة. 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

عبدالمنعم سعيد هز هيبة القانون الناس سواسية تقنين المخالفات البرلمان مجلس الشيوخ

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