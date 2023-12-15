الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن ترحب بقرار فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

جايك ساليفان
جايك ساليفان

رحب البيت الأبيض بالقرار "التاريخي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي أمس الخميس لفتح محادثات العضوية مع أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان عبر منصة إكس: "نرحب بالقرار التاريخي للاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق تطلعاتهما الأوروبية الأطلسية".

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي، فتحوا مفاوضات الانضمام إليه مع أوكرانيا، في قرار سارع الرئيس فولوديمير زيلينسكي للترحيب به واعتباره "انتصارا".

وقرر القادة المجتمعون في قمة ببروكسل "فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا"، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مضيفا: "إنها إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا".

ورحب به زيلينسكي على الفور معتبرا أنه "انتصار لأوكرانيا، وانتصار لأوروبا برمتها، وانتصار يحفز ويلهم ويعزز القوة".

وأضاف بعد ساعات من حضّه الأوروبيين على اتخاذ القرار، "التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون أبدا من النضال من أجل الحرية".

تم اتخاذ القرار بدون أي معارضة من زعماء الاتحاد الأوروبي، إذ اختار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في النهاية الامتناع عن التصويت.

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