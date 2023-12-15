الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: سوليفان يلتقى عباس فى رام الله اليوم

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أفاد البيت الأبيض، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، في رام الله.

وأشار البيت الأبيض إلى أن "سوليفان سيناقش إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، ومحاسبة المستوطنين المتطرفين".

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤوليْن، أمريكي وإسرائيلي، قولهما إن سوليفان أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب بـ"ضرورة تخفيف حدة الحرب في غزة في غضون أسابيع وليس أشهر".

وذكر مسؤول أمريكي كبير للموقع، أن سوليفان أوضح في جميع الاجتماعات أن الحملة المكثفة التي تشنها إسرائيل في القطاع يجب أن تنتقل إلى مرحلة أقل حدة خلال أسابيع، لافتًا إلى أن هذا ليس موعدًا نهائيًا، وأن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة استمرار الحملة "ولكن بشكل أقل حدة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال عقب لقائه مع سوليفان، إن إسرائيل مصممة الآن أكثر من أي وقت مضى على "مواصلة القتال حتى القضاء على حماس وحتى تحقيق النصر المطلق".

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