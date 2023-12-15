الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حمودة: هناك قيادات عسكرية عليا إسرائيلية وأمريكية تبحث وسيلة تفكيك حماس دون حرب

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقامر مقامرة كبرى فيما يتعلق بالحرب الراهنة على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما يزيد علي 85% من الإسرائيليين لا يريدونه، كما ارتفعت أسهم منافسيه، وخاصة وزير الدفاع الأسبق والمعارضة التي تطالب باستقالته الآن.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّّ نتنياهو سيخسر في كل الأحوال، وبالتالي، فقد أراد أن يخرج من السلطة متحديًا الإرادة الأمريكية، كما أنه متأكد من أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتركه وحيدًا، وإن تركته، فإنها لن تترك إسرائيل كي تخسر في الحرب.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ سوليفان يريد إنهاء شكل الحرب بهذه الطريقة بنهاية العام، لأن الإدارة الأمريكية أدركت أن هذه الطريقة لم تحقق شيئا، وهناك قيادات عسكرية عليا إسرائيلية وأمريكية تبحث الوسيلة الجديدة لتفكيك حماس دون حرب بهذا الشكل. 

عادل حمودة نتنياهو الادارة الامريكية الحرب

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