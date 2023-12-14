الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محللة ساسية: أحداث غزة عززت التأييد الشعبى للرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت الدكتورة والكاتبة والمحللة السياسية، هالة فهمي، إن العملية الانتخابية 2024، رصدت بعاملين وهما المشاركة الكثيفة، علاوة على إحياء دور الأحزاب السياسية.

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الانتخابات الرئاسية 2024، أحيت فكرة المنافسة والحياه الحزبية، ودورها في المشاركة وأهمية ذلك في العملية الانتخابية".

وتابعت: "الانتخابات عززت فرص إعادة انتخاب الرئيس السيسي، مؤكدة أن أحداث غزة أعادت وأحيت التأييد الكبير للرئيس السيسي، إذ أن هناك خطرا شعر به المصريون، ولهذا كان الاختبار للرجل الأقوى وللقيادة التي حقت أعلى قدر من الاستقرار".

وواصلت: "رغم النتيجة متوقعة ولكن حجم المشاركة هو المفاجأة، لافتاة إلى أن الدولة وأجهزتها كانت على درجة كبيرة من الحياد".
 

الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي الأحزاب السياسية أحداث غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الدفاع الإسرائيلى لمستشار الأمن القومى الأمريكى: هزيمة «حماس» ليست سهلة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

عاجل.. «الدستور» تحقق: كيف نستفيد من تجربة الانتخابات الرئاسية فى تطوير الحياة السياسية فى مصر؟

المدير الفنى للزمالك: "الفريق مكنش فى يومه النهاردة"

رابط تحميل المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة "التعليم"

عاجل.. مفاجأة.. نتنياهو يمنح الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل المحتجزين مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم إسرائيلية جديدة.. قوات الاحتلال تعدم أسرتين بالرصاص فى مدرسة لـ"أونروا" بجباليا

"أطباء بلا حدود": يموت الناس فى جنين لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات

استشهاد 3714 طالبًا وقصف 381 مدرسة منذ بداية العدوان على غزة