محللة ساسية: أحداث غزة عززت التأييد الشعبى للرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة 2024

قالت الدكتورة والكاتبة والمحللة السياسية، هالة فهمي، إن العملية الانتخابية 2024، رصدت بعاملين وهما المشاركة الكثيفة، علاوة على إحياء دور الأحزاب السياسية.

وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "الانتخابات الرئاسية 2024، أحيت فكرة المنافسة والحياه الحزبية، ودورها في المشاركة وأهمية ذلك في العملية الانتخابية".

وتابعت: "الانتخابات عززت فرص إعادة انتخاب الرئيس السيسي، مؤكدة أن أحداث غزة أعادت وأحيت التأييد الكبير للرئيس السيسي، إذ أن هناك خطرا شعر به المصريون، ولهذا كان الاختبار للرجل الأقوى وللقيادة التي حقت أعلى قدر من الاستقرار".

وواصلت: "رغم النتيجة متوقعة ولكن حجم المشاركة هو المفاجأة، لافتاة إلى أن الدولة وأجهزتها كانت على درجة كبيرة من الحياد".

