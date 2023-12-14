سر غياب علي ماهر عن مباراة الزمالك والمصري في الدوري

كشف مصدر داخل النادي المصري سبب غياب علي ماهر، المدير الفني للفريق عن مواجهة الزمالك المقامة حاليًا بدوري نايل.

وتقام مباراة المصري والزمالك في الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وأكد المصدر، لـ"الدستور" أن علي ماهر سافر إلى المغرب أمس، لحضور الدورة التدريبية pro التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصل علي ماهر على الشهادة التدريبية المقدمة من اتحاد الكرة منذ أشهر.

ويقود محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق البورسعيدي بشكل مؤقت لحين عودة علي ماهر.

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دورى نايل: المصرى يتقدم على الزمالك بهدف فى الشوط الأول

المصري البورسعيدي يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول

وأنهى المصري الشوط الأول من مباراته أمام الزمالك متقدما بهدف نظيف في الجولة التاسعة من دوري نايل.

وسجل جيلاس قناوي هدف التقدم في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

نجح يوسف أوباما في إرسال تمريرة عرضية من جهة اليسار سيطر عليها باهر المحمدي.

ميدو جابر سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

عمر جابر أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين سيطر عليها سيد عبد الله داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ولكن ارتدت من جسد أحد المدافعين.

في الدقيقة 26، زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها باهر المحمدي.

ركلة جزاء لصالح المصري بعد خطأ من الحارس محمد عواد ضد المهاجم فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء.

أهدر المصري ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة من نقطة الجزاء لمنتصف المرمى وتصدى لها عواد وتابعها إلياس الجلاسي بتسديدة أخر مرت بجوار القائم الأيمن في الشباك من الخارج.

الزمالك أهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة من سيف الجزائر على حدود منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن.

وتابع سيد نيمار الكرة المرتدة من القائم بتسديدة مباشرة وتصدى لها الحارس محمود جاد من على خط المرمى.

نجح المصري في تسجيل هدف التقدم مع نهاية الشوط الأول بعدما تلقى الجزائري جيلاس قناوي تمريرة رائعة لينفرد بالحارس محمد عواد ويضع الكرة على يمينه.