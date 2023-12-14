الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شخص بعدة طعنات بالبساتين

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس متهم بقتل شخص بعدة طعنات، لسرقته، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يقيم بمفرده في شقته في وقت الجريمة، وكان المتهم على دراية بأن الضحية لديه أموال كثيرة، كونه مالكا لعدد من سيارات الأجرة، فعقد العزم علي سرقته والتخلص منه، فباغته داخل منزله بعدة طعنات وذبح رقبته.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستدعاء شهود العيان، وأهلية المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة كما أمرت  بإجراء الصفة التشريحية تحت تصرف الطب الشرعي.

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص مذبوح داخل شقته التي تقع بالقرب من شركة الكهرباء دائرة قسم البساتين وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأجرت المعاينة الأولية للحادث، والتي كشفت العثور علي جثة شخص مذبوح ووجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يدل علي السرقة، جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محكمة القاهرة حبس متهم شخص سرقته

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