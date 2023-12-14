الهلال الأحمر المصرى: وصول طائرة مساعدات سعودية تمهيدًا لنقلها إلى غزة

أوضح الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن هناك طائرة قادمة من السعودية تحمل على متنها 24 طنًا من المساعدات الإغاثية والغذائية لصالح قطاع غزة، والتي سيفرغها المتطوعون تمهيدًا لنقلها بشاحنات إلى مخازن مدينة العريش، لتدخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف زايد، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "دي إم سي"، اليوم الخميس، أن الطائرة تعد رقم 26 والتي تصل عبر الجسر الجوي من السعودية إلى مطار العريش الدولي، حيث دعمت السعودية قطاع غزة بمئات الأطنان من المساعدات المتنوعة عبر جسر جوي.

الطائرة 26:

ولفت إلى أن الطائرة ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.