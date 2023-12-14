الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماع للجنة كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي-الروسي للتحضير للدورة الوزارية في المغرب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عُقد اجتماع لجنة كبار المسؤولين لمنتدى العربي- الروسي المشترك، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، وذلك في إطار التحضير للدورة السادسة للمنتدى على المستوى الوزاري والمقرر عقدها بمدينة مراكش في المملكة المغربية يوم الأربعاء المقبل.

عُقد الاجتماع برئاسة مشتركة لكل من الوزير المفوض هشام ولد الصلاي القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، والسفير جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية.

وقال السفير خالد منزلاوي - في تصريح للصحفيين - إن الاجتماع يأتي بعد التشاور بين الرئاسة ( المملكة المغربية )، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ لبحث ترتيبات انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي- الروسي على المستوى الوزاري؛ وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها عن تلك الدورة وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024 - 2026".

وأكد منزلاوي أهمية منتدى العربي-الروسي نظرًا لثقل الدور الروسي كقوة ومواقفها الداعمة للعديد من القضايا العربية في المنظمات الدولية وكذلك للبحث في توطيد العلاقات العربية- الروسية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

لجنة كبار المسؤولين لمنتدى العربي- الروسي المشترك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مراكش في المملكة المغربية جامعة الدول العربية جيورجي بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية جمهورية مصر العربية خالد بن محمد منزلاوي

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