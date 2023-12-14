محافظ كفرالشيخ يكلف بتطوير حديقة صنعاء للارتقاء بمستواها

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، حديقة صنعاء مكلفًا بتطويرها، وذلك بحضور محمد عيسى، مدير مشروع حديقة صنعاء.

أكد محافظ كفرالشيخ الاهتمام بتطوير حديقة صنعاء التي تعد متنفسًا ترفيهيًا لأهالي المحافظة، واستغلال الفراغات بحديقة صنعاء، لإنشاء مواقع ترفيهية للأطفال والكبار معًا، لتكون مقصد زيارة أبناء كفرالشيخ والمحافظات المجاورة.

غلق 4 كافيهات مخالفة لمدة أسبوع في الحديقة المركزية

وفي وقت سابق، فقد أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تعليماته بغلق 4 كافيهات بالحديقة المركزية بشرق مدينة كفرالشيخ، لمدة أسبوع، وذلك لمخالفة القانون والتعليمات الصادرة بمنع الإشغالات بالحديقة التى هى حق ومتنفس لأهالي كفرالشيخ، ويأمر بمصادرة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، جاء ذلك خلال جولته، التي شملت معظم شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ: إنشاء الحديقة المركزية لكي تكون متنفسًا للأهالي

أكد محافظ كفرالشيخ أن الحديقة المركزية تم إنشاؤها لتكون متنفسا ترفيهيا لأبناء كفرالشيخ وأن الكافيهات الموجودة بالحديقة تقوم بدور خدمى مع الالتزام بكل الضوابط والمعايير المنصوص عليها، ولن نتهاون في التصدى لأى تجاوزات أو ممارسات لاستغلال المواطن أو المساس بحقوقه في إيجاد مكان حضارى وترفيهى لائق يلبى احتياجاته، مشددًا على استمرار المرور على الحدائق والمتنزهات العامة وكل الخدمات بجميع مراكز المحافظة، قائلًا: "نعمل من أجل خدمة المواطن وليس لدينا أهم منه وتحقيق رضاه غايتنا، حيث إنه أساس التنمية والتقدم، وهدفنا الأول أن تكون محافظة كفرالشيخ نموذجًا رائدًا في التنمية على مستوى كل المجالات".