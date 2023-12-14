الرئيس السيسي يوافق على قرار بنك التنمية الإفريقي بزيادة رأسماله القابل للاستدعاء

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم (5/2021) الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد (19650) سهمًا.

وجاء القرارفى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata)، منها (1179) سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالى قيمتها ما يعادل نحو (16٫8) مليون دولار أمريكى، يتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد مايعادل نحو (8٫4) مليون دولار أمريكى فضلًا عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable).



ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم (5/2021) الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد (19650) سهمًا فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata)، منها (1179) سهمًا مدفوعًا (paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالى قيمتها ما يعادل نحو (16٫8) مليون دولار أمريكى، يتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد مايعادل نحو (8٫4) مليون دولار أمريكي، فضلًا عن (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable)

وجاء نص القرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم (5/2021) الصادر فى 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأسمال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية فى عدد (19650) سهمًا فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR) وفقًا لنظام النسبة والتناسب (Pro-rata)، منها (1179) سهمًا مدفوعًا( (paid-up) عبارة عن (521 سهم الزيادة العامة السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة) تبلغ إجمالى قيمتها ما يعادل نحو (16٫8) مليون دولار أمريكى، يتم سدادها على قسطين متساويين قيمة القسط الواحد مايعادل نحو (8٫4) مليون دولار أمريكى فضلًا عن عدد (18471) سهمًا قابلة للاستدعاء (callable) وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ووافق مجلس النواب على القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م).

قرار وزير الخارجية رقم 35 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 1/8/2023 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظى بنك التنمية الأفريقى رقم (5/2021) الخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد (19650 سهمًا) فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR)؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 16/10/2023؛ وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 22/10/2023 ؛ قرر: (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 1/8/2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الأفريقى رقم (5/2021) الخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد (19650 سهمًا) في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم (STR).