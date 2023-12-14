"المصرية لحقوق الإنسان": لم نرصد أى مخالفة تشكك فى العملية الانتخابية

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الأخيرة كاشفة لمعدن المصريين وقت الخطر وهي انتخابات استثنائية، مشيرًا إلى ان أحداث غزة انعكست بشكل كبير على قلق قطاع كبير من المصريين، خاصة الشباب.

وأضاف شيحة خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري شاهد جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة على الهواء، فشعر بالخطر على الوطن، وكل هذه الأمور كانت مُحفزة للشعب المصري للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف أن الهيئة الانتخابية اكتسبت الكثير من المهارات من خلال ممارسة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهذا أدى لسهولة إدارة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المنافسة بين النواب شديدة جدًا، فكل النواب كان يعملون على تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

ولفت إلى أن الانتخابات الأخيرة سمحت لعدد كبير للمنظمات الحقوقية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات المصرية عن قرب، مشيرًا إلى أن إدارة الانتخابات بشكل جيد، أدى لتقليل المخالفات، ولأول مرة لم نستطيع أن نرصد أي مخالفات تشكك في العملية الانتخابية.