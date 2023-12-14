الخميس 14 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المصرية لحقوق الإنسان": لم نرصد أى مخالفة تشكك فى العملية الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الانتخابات الأخيرة كاشفة لمعدن المصريين وقت الخطر  وهي انتخابات استثنائية، مشيرًا إلى ان  أحداث غزة انعكست بشكل كبير على قلق قطاع كبير من المصريين، خاصة الشباب. 

 

 وأضاف شيحة خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري شاهد جرائم الإبادة الجماعية  في قطاع غزة على الهواء، فشعر بالخطر على الوطن،  وكل هذه الأمور كانت مُحفزة للشعب المصري للمشاركة في الانتخابات.

 

  وأضاف أن الهيئة الانتخابية اكتسبت الكثير من المهارات من خلال ممارسة الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وهذا أدى لسهولة إدارة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن المنافسة بين النواب شديدة جدًا، فكل النواب كان يعملون على تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

 

ولفت إلى أن الانتخابات الأخيرة سمحت لعدد كبير للمنظمات الحقوقية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لمتابعة الانتخابات المصرية عن قرب، مشيرًا إلى أن  إدارة الانتخابات بشكل جيد، أدى لتقليل المخالفات، ولأول مرة لم نستطيع أن نرصد أي مخالفات تشكك في العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية عصام شيحة أحداث غزة الإبادة الجماعية

الأكثر قراءة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تواصل تعزيزاتها العسكرية بمحيط جنين

"وول ستريت جورنال" تكشف عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال فى غزة

عاجل.. 196 شهيدا.. حصيلة يوم من مجازر الاحتلال الإسرائيلى شمال وجنوب قطاع غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

باقٍ 10 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 للعاملين فى الدولة

لصوص الأراضى والمساعدات.. «الدستور» تكشف مواقع إسرائيلية وهمية لسرقة تبرعات ضحايا غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قاسم أمين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار فى مؤتمر الأطراف: ماذا عن "دور الثقافة" فى حماية المناخ.. وعن حال غزة؟

إبراهيم عبدالفتاح

أبوالنجوم

محمد العسيري

بيت الشريعى وأغانى الفشنى المفقودة

الحسين عبدالرازق

وقال الشعب كلمته!

وائل لطفي

ثورة جديدة

ماجد حبته

العدوان.. والقرار الأممى

محمد عبد العزيز

والآن نقولها: مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك