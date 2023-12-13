عبد المنعم سعيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل أول لقاء له مع الرئيس السيسي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن أول مرة يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في 28 أبريل عام 2013 في اجتماع دهشور.

وأضاف سعيد في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "الموقف كان مهيبًا أثناء تفتيش الحرب، والذي تدرب على السياسة يعرف أن هذا الاجتماع كان سياسيًا ولم يشهد حضور جماعة الإخوان".

وتابع: "الحضور تحدث أن البلد في لحظة حرجة وأن هذا ليس طريق مصر، والرئيس السيسي قال تعبيرًا إن الجيش مثل النار لا أحد يمكن أن يقترب منه أو يلعب به أو معه".

واستكمل: "كل النجوم الموجودين تحدثوا مع الرئيس السيسي، وكنت أراقب الموقف وبعدها قابلته في الندوة الثقيفية في 23 يونيو أي قبل الثورة في أسبوع".

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".