فصائل عراقية: استهدفنا قاعدتين أمريكيتين فى سوريا بالمُسيرات

أكدت فصائل عراقية، أنه تم استهدف قاعدتين أمريكيتين في سوريا بالمسيرات، بحسب خبر عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

من جانبه، أوضح البيت الأبيض أنه لا يمكن تقييم كل غارة جوية تقوم بها إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبّر عن مخاوفه بشأن تزايد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وأوضح البيت الأبيض أنه سيواصل حث إسرائيل على تقليل أعداد الضحايا المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة، متوقعًا أن تتطرق زيارة مستشار الأمن القومي لإسرائيل إلى مسألة تزايد الضحايا المدنيين الفلسطينيين.