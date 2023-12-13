الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: المشاركة الإيجابية بالانتخابات قطعت ألسنة المشككين فى إرادة وعزيمة المصريين

نادر يوسف نسيم
نادر يوسف نسيم

عبّر النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عن شكره وتقديره لجموع الشعب المصري، على حسن مشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وقطع ألسنة المشككين والمزايدين على الدولة المصرية، بالمشاركة بكثافة وإيجابية وعظم الإنصات لمثل الدعوات الهزلية، بل بادروا واصطفوا أمام صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم، واستكمال مسيرة وطن ناضل على مدار سنوات عديدة من أجل أن يكون اسم مصر بين مصاف دول العالم.

وقال نادر نسيم في تصريح صحفي له اليوم، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات كان بمثابة الصورة التي هزت العالم، وأكدت له أن المصريين لديهم الرغبة في استمرار الأمن والأمان والاستقرار والانطلاق للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الانتخابات عززت الوعي لدى المصريين والإقبال الهائل فيها مكسب للوطن بحق وكشفت عن معدنه الأصيل.

وأوضح النائب نادر يوسف نسيم، أن المصريين تصدروا المشهد الانتخابي في العرس الديمقراطي بما يليق بالدولة المصرية، حاملين على عاتقهم مسئولية وطنهم وأدوا الأمانة الوطنية كما يجب أن تكون، والعالم الآن يشاهد مصر وهي تنتخب رئيسها، والمصريون يدعمون الدولة ويقفون خلفها بما لديهم من وعي وإرادة في حقيقة ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات وصراعات تحتاج لكل يد مصرية للعبور من تلك الأزمات.

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