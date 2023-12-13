الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مُحذرة من عودة الشبورة الصباحية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الخميس

الشبورة المائية
الشبورة المائية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية، إن البلاد شهدت في الأيام الماضية انخفاضًا في قيم درجات الحرارة بسبب منخفض جوي متعمق بشكل كبير في طبقات الجو العليا. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنخفض الجوي بدأ يتحرك اليوم نحو بلاد الشام ما يساهم في انخفاض فرص سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية على الدولة المصرية.

وتابعت أنه اعتبارًا من الغد ستتلاشى فرص سقوط الأمطار تمامًا على كافة مناطق الجمهورية، وذلك بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعيد الشعور بالأجواء المشمسة خلال فترة النهار. 

عودة الشبورة المائية اعتبارًا من الغد

كما حذرت من عودة الشبورة المائية اعتبارًا من الغد على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مؤكدة في الوقت ذاته أن كثافة الشبورة لن تصل إلى الضباب كما حدث الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه متوقع ارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس بواقع درجتين لتسجل 23 درجة على القاهرة الكبرى.

الأرصاد فرص سقوط الأمطار الشبورة المائية الأجواء المشمسة المنخفض الجوي

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