أحمد السجينى: التنظيم الانتخابى يستحق "تعظيم سلام" والوعى حاضر بقوة

قال أحمد السّجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التنظيم الانتخابي يستحق تعظيم سلام.

أضاف السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن تشكيل الوعي والثقافة لدى المواطن المصري أمر مهم جدًا.

وتابع "ابني عمره 25 عامًا وأمس سألني:اللجنة الانتخابية لحد الساعة كام؟ قلتله هتلحق.. وبالفعل ذهب للانتخاب ولم أسأله انتخب مين"، مؤكدًا أن هذا تغيير كبير جدًا في الثقافة لدى الشباب المصري.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تشهد نقدًا ذاتيًا: "نرى رئيس الجمهورية ينتقد العشوائيات ويقول إننا لا نستحق الحياة إذا تركنا العشوائيات بهذا الشكل وهذا لم يكن يحدث من قبل".