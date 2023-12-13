الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالغربية

تعديات
تعديات

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الانتخابات لمنع أي تعديات على الرقعة الزراعية، حيث تمت إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفتين للبناء بمراكز المحافظة.

كما تمت إحالة 21 متعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

أضاف أن الجهات التنفيذية في الغربية تواصل حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، وعلى مدار الساعة يتابع الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأكد المحافظ أن الحملات خلال أيام ديسمبر قبل الانتخابات تمكنت من إزالة 39 حالة تعدٍ على مساحة 22 سهمًا و19 قيراطًا و7 أفدنة وازالة حالتين مخالفات للبناء على مساحة 150 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة، إضافة إلى تحويل 39 متعديًا على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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