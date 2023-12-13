الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سليم سحاب ضيف الإعلامية منى الشاذلى.. الجمعة

سليم سحاب
سليم سحاب

يحل الموسيقار سليم سحاب ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الجمعة المقبلة على قناة "ON"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

يروي سحاب حكايات عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها أربعينيات القرن الماضي، وكيف تأثر بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا آنذاك، كما يتحدث الموسيقار لبناني لأصل عن الدراسات التي كتبها رفقة شقيقيه (فيكتور وإلياس) عن تاريخ الغناء والفن في فلسطين قبل نكبة 1948.

ويحكى سحاب كواليس مجيئه إلى مصر نهايات الثمانينيات بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني قبل أن يستقر بالقاهرة ويحصل على الجنسية المصرية، ويتحدث عن أبرز نجوم الغناء الذين خرجوا تحت قيادته في كورال الأطفال من بينهم شيرين عبدالوهاب وتامر حسني ومي فاروق وريهام عبدالحكيم وأحمد سعد.

كما يعتبر سحاب خلال اللقاء أن مشاركته في قيادة أوركسترا أوبريت القدس ستكون وسامًا على صدره ومصدرًا للفخر يعتز به.

 

سليم سحاب المايسترو سليم سحاب منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي لقاء جديد

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