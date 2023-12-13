الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قريبًا.. جمال بخيت يقدم "عوام فى بحر الكلام" على "ON"

الشاعر جمال بخيت
الشاعر جمال بخيت

تعاقد الشاعر الكبير جمال بخيت مع قناة "ON"، على تقديم برنامج جديد بعنوان "عوام في بحر الكلام".

البرنامج يؤرخ لدور الأغنية بمختلف أنواعها في تشكيل وجدان الشعب العربي ويهتم بإحياء سير المبدعين من مؤلفي الأغاني التي نردد كلماتها مستمتعين بمعانيها ونحن نجهل أسماء أغلبها.

كما يستضيف الشاعر جمال بخيت في كثير من حلقات البرنامج زملائه من الشعراء وبعض من أبناء مؤلفين الأغاني الراحلين لتوثيق مسيرتهم في إبداع كلمات الأغاني والتعرف على أسرار من كواليس صناعة الأغنية المصرية.

برنامج "عوام في بحر الكلام" من المتوقع بداية عرضه في نهاية ديسمبر وسيكون موضوع الحلقة الأولى للبرنامج عن المغالطات التاريخية المتداولة عن أول نشيد قومي لمصر، وكشف أسرار تأخر اعتماد نشيد قومي للبلاد رغم عراقة الفن الغنائي والموسيقي في مصر.

جمال بخيت يكشف رحلة الأغانى الوطنية من الانكسار للانتصار.. الجمعة

 

جمال بخيت الشاعر جمال بخيت برنامج جديد برنامج قناة اون

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