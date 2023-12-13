الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاختبارات تنطلق الأحد 17 ديسمبر بالمركز الأوليمبي بالمعادي

الشباب والرياضة تُعلن بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لإخصائي التأهيل والقياسات وأخصائي التغذية الرياضية

وزيرالشباب والرياضة
وزيرالشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء اختبارات المتقدمين للمشروع القومي لإخصائي التأهيل والقياسات وأخصائي التغذية الرياضية، وذلك للاستعانة بهم في مشروعات وزارة الشباب والرياضة المختلفة مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي، ومراكز ووحدات الطب الرياضي بمحافظات الجمهورية وغيرها، وصولًا للمنتخبات القومية ووفقًا لمعايير علمية وضوابط.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتورأشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة باستكمال منظومة البطل الرياضي ورعايته من مختلف الجوانب،وذلك في إطار حرص الدولة ومؤسساتها تجاه الاستفادة القصوى من الخبرات العلمية ودمجها للعمل بالمشروعات القومية المختلفة المتعلقة برعاية الموهوبين رياضيًا.

حيث أعلنت الوزارة (قطاع الرياضة) من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة بتفعيل التخصصات العاملة في مجالات الطب الرياضي، مواعيد الاختبارات المقررة.

تبدء الاختبارات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتي الثلاثاء، علي أن يكون أيام 17، 18 ديسمبر لأختبار المتقدمين لتخصص التغذية الرياضية، ومن يوم 19 إلي 26 ديسمبر لأختبار المتقدمين لتخصص التأهيل والقياسات.

وتتم جميع الاختبارات بالمركز الاوليمبي بالمعادي (القاهرة) علي أن يتم حضور المتقدمين في تمام الساعة 9 صباحًا وفقًا لاعداد محددة يوميًا ومقسمة محافظات، وفقًا لما تم من تنسيق واخطار المتقدمين به، والتي تتضمن: كشف طبي بمقر مركز الطب الرياضي بالمركز الاوليمبي بالمعادي، أختبار نظري، أختبار شفوي(مقابلة شخصية).

وزارة الشباب و الرياضة الطب الرياضي الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب

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