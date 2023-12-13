يسرا تعتذر عن عدم حضور جنازة زوج إيناس عبدالدايم لهذا السبب

نعت الفنانة يسرا، وفاة المهندس مدحت شليق زوج الدكتور إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة السابقة، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، وشيعت جنازته اليوم من مسجد الشرطة، إذ طالبت الفنانة جميع متابعيها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وكتبت يسرا على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق.. تغمده الله بواسع رحمته، وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم، وأعتذر عن عدم حضورى لوجودى خارج البلاد".

شيع جثمان المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بوجود عدد كبير من نجوم المجتمع.

وظهرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، وهي في حالة انيهار تام بسبب حزنها على فراق زوجها الذي نشأت بينهما قصة حب كبيرة انتهت بالزواج.